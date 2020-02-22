Археологи обнаружили более 200 погребений при строительстве собора в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 22 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН, проводившие исследования культурного слоя на территории восстанавливаемого Спасского собора, обнаружили в историческом центре города Куйбышева Новосибирской области более 200 погребений. Об этом сообщил в пятницу ТАСС руководитель раскопок, научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Алексей Тищенко.

Спасский собор планируется воссоздать на территории, где он находился с 1804 по 1939 года. Власти города решили разобрать находившейся там сквер и памятник революционеру Валериану Куйбышеву. Демонтаж памятника и перенос сквера вызвал общественный резонанс в городе, с митингом выступила инициативная группа жителей Куйбышева, которую поддержала партия КПРФ.

"Был обнаружен фундамент Спасского забора достаточно хорошей сохранности и погребальные комнаты, относящиеся к периоду функционирования Спасского собора. Обнаружены более 200 останков, которые датируются XVIII-XIX веком. Есть много датирующих элементов - монеты, древний уровень закладки", - сказал Тищенко.

Помимо погребений, археологи нашли нательные кресты, церковную утварь в виде занавесок, подсвечников и серег, а также около десятка монет, самая древняя из которых выпущена в 1749 году. По словам Тищенко, таким образом можно определить нижнюю датировку строительства и появления Спасского собора.

На данный момент археологи выполнили половину работ, сейчас они анализируют и реставрируют находки, которые в дальнейшем будут храниться в государственной части музейного фонда Новосибирска. После антропологических работ останки захоронят на территории собора. Раскопки завершат в мае-июне 2020 года.

Спасский собор в городе Каинск (так до 1935 года назывался Куйбышев) построили в 1804 году. В 1938 году трехпрестольный храм был продан Куйбышевской тюрьме и разобран силами заключенных.