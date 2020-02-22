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Мальчика из Омска, которого родители ставили на гречку, поместили в интернат

Как сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, его дальнейшая судьба решается

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что следит за судьбой мальчика из Омска, которого мать и ее сожитель в наказание ставили на колени на гречку. Ребенка поместили в интернат, сейчас прорабатываются различные варианты его дальнейшего жизнеустройства.

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"Сейчас мальчик в интернате, с ним продолжают работать специалисты, процесс реабилитации длительный и непростой. Прорабатываются различные варианты дальнейшего жизнеустройства ребенка, мы на связи с регионом", - приводит в субботу пресс-служба слова детского омбудсмена.

Кузнецова также отметила, что результатом "череды ошибок взрослых стали страдания ребенка". "История с восьмилетним мальчиком из Омска в зоне нашего особого внимания, на место выезжали наши специалисты, мы обращались в региональную прокуратуру с просьбой проверить деятельность органов системы профилактики. Были выявлены многочисленные нарушения. Одни не обратили внимания, другие приняли несогласованные и необдуманные решения", - добавила Кузнецова.

Об истязании ребенка стало известно в мае 2019 года, когда мальчик на даче сбежал к соседу, который вызвал полицию и скорую помощь. Для удаления гречки, вросшей под кожу, медики провели операцию. Суд установил, что мальчика за малейшие провинности ставили на колени на гречку, иногда ребенок проводил в таком состоянии несколько часов. Отчим устанавливал видеокамеру и записывал истязания, чтобы мальчик не мог избежать наказания. После того, как стало известно об издевательствах над ребенком, мужчину арестовали, а его мать дала подписку о невыезде. На первом судебном заседании они частично признали свою вину.

В пятницу Омский районный суд вынес приговор по делу об истязании ребенка. Его мать и ее сожитель приговорены к 1,5 и 4,5 годам лишения свободы соответственно в колонии общего режима.

Теги
РоссияКузнецова, Анна ЮрьевнаОмская область
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