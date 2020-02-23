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Число пострадавших при спуске с Манской петли в Красноярском крае выросло до семи человек

Ранее сообщалось о пяти пострадавших

ТАСС, 23 февраля. Еще два человека пострадали при спуске с Манской петли в районе поселка Манский в Красноярском крае. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, таким образом, число пострадавших увеличилось до семи человек.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

"В 11:40 мск поступила информация о том, что еще две женщины скатились с горы и обратились за медицинской помощью. Всего пострадали семь человек, из них четыре женщины, трое мужчин. Они получили травмы средней степени тяжести", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в МЧС, один мужчина от госпитализации отказался. Пострадавшие были доставлены в Дивногорскую межрайонную больницу. Двое из них госпитализированы, остальные четыре после осмотра направлены на амбулаторное лечение.

В новость были внесены изменения (14:57 мск) - меняется число пострадавших. 

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