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В Республике Алтай отпраздновали наступление нового года по лунному календарю Чага Байрам

Глава региона Олег Хорохордин принял участие в обряде благопожелания алтайской земле

ТАСС, 24 февраля. Наступление нового года по лунному календарю - Чага Байрам, что в переводе означает "Праздник белого месяца" и символизирует переход к весне - отметили в Республике Алтай в понедельник. Праздник в регионе официально объявлен государственным, сообщила пресс-служба правительства региона.

Глава республики Олег Хорохордин принял участие в обряде благопожелания алтайской земле. "Сегодня мы отмечаем замечательный праздник, который начинается с наступлением новолуния. Чага Байрам - это прекрасный пример следования традициям и сохранения культуры народа. В Республике Алтай он официально объявлен государственным и уже третий год подряд получает статус "Национального события России", - приводит пресс-служба его слова.

Перед началом праздничных мероприятий Хорохордин поднялся на гору Тугая, где принял участие в обряде благопожелания алтайской земле. Затем празднование Чага Байрама продолжилось на центральной площади Горно-Алтайска. Программа включала театрализованное представление и выступления творческих коллективов. Кроме того, проходила выставка народных промыслов и ремесел, национальных блюд. В Горно-Алтайске участие в праздновании приняли более 3 тыс. человек.

По словам Хорохордина, встреча нового года по лунному календарю - это общий праздник всех жителей многонациональной республики, праздник единения людей, мира, дружбы, взаимопонимания и уважения между разными народами. Свое выступление он завершил благопожеланием на алтайском языке. Народные гулянья, концерты и спортивные состязания состоялись в понедельник во всех районах Республики Алтай.

Теги
РоссияАлтайХорохордин, Олег Леонидович
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