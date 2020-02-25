МЧС: сроки превентивных мер по лесным пожарам в Приангарье нужно скорректировать

ИРКУТСК, 25 февраля. /ТАСС/. Сроки превентивных мероприятий по лесным пожарам в Иркутской области необходимо скорректировать в связи с резким увеличением количества термоточек, которое ожидается в начале апреля. Об этом сообщил в ходе совещания о подготовке паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону в Иркутске во вторник замглавы МЧС России Виктор Яцуценко.

"По аналогии с 2015 годом в 2020 году резкий прирост количества термоточек следует ожидать уже в начале апреля при сохранении текущих метеорологических тенденции или их ухудшении. Исходя из построенных моделей, прошу провести корректировку сроков проведения превентивных мероприятий для предупреждения ЧС", - сказал Яцуценко.

По его словам, наиболее подвержены возникновению лесных пожаров территории северных районов региона, побережье Байкала и природохраняемая зона. При этом в 2019 году в Иркутской области была введена автоматизированная система их предупреждения. На ее основе необходимо создать единую базу данных, которая позволяла бы предупреждать, моделировать и проводить превентивные мероприятия, отметил Яцуценко.

Кроме того, ведется разработка мобильного приложения по действиям в режиме ЧС. Данное приложение будет рассчитано как на граждан, так и на глав муниципальных образований. Также с 10 апреля начнет работать комплект космического мониторинга севера региона и части соседней Якутии. В 2020 году в регион также поступят беспилотные устройства лесопожарного мониторинга повышенной проходимости с радиусом действия до 500 км.

В Иркутской области сосредоточено более 10% лесов страны. Лесные пожары наносят значительный ущерб лесному хозяйству региона. За сезон 2019 года в регионе было зарегистрировано 1096 пожаров, основные очаги находились в северных районах, где продолжительное время не было осадков. В мае прошлого года было несколько случаев, когда лесные пожары угрожали населенным пунктам, наблюдалось сильное задымление в ряде городов и поселков, в том числе в Иркутске из-за пожаров, которые действовали в пригороде.