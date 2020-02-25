20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МЧС: сроки превентивных мер по лесным пожарам в Приангарье нужно скорректировать

Замглавы ведомства Виктор Яцуценко пояснил, что резкий прирост количества термоточек следует ожидать уже в начале апреля
Описание
© Кирилл Шипицин/ТАСС

ИРКУТСК, 25 февраля. /ТАСС/. Сроки превентивных мероприятий по лесным пожарам в Иркутской области необходимо скорректировать в связи с резким увеличением количества термоточек, которое ожидается в начале апреля. Об этом сообщил в ходе совещания о подготовке паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону в Иркутске во вторник замглавы МЧС России Виктор Яцуценко.

"По аналогии с 2015 годом в 2020 году резкий прирост количества термоточек следует ожидать уже в начале апреля при сохранении текущих метеорологических тенденции или их ухудшении. Исходя из построенных моделей, прошу провести корректировку сроков проведения превентивных мероприятий для предупреждения ЧС", - сказал Яцуценко.

По его словам, наиболее подвержены возникновению лесных пожаров территории северных районов региона, побережье Байкала и природохраняемая зона. При этом в 2019 году в Иркутской области была введена автоматизированная система их предупреждения. На ее основе необходимо создать единую базу данных, которая позволяла бы предупреждать, моделировать и проводить превентивные мероприятия, отметил Яцуценко.

Кроме того, ведется разработка мобильного приложения по действиям в режиме ЧС. Данное приложение будет рассчитано как на граждан, так и на глав муниципальных образований. Также с 10 апреля начнет работать комплект космического мониторинга севера региона и части соседней Якутии. В 2020 году в регион также поступят беспилотные устройства лесопожарного мониторинга повышенной проходимости с радиусом действия до 500 км.

В Иркутской области сосредоточено более 10% лесов страны. Лесные пожары наносят значительный ущерб лесному хозяйству региона. За сезон 2019 года в регионе было зарегистрировано 1096 пожаров, основные очаги находились в северных районах, где продолжительное время не было осадков. В мае прошлого года было несколько случаев, когда лесные пожары угрожали населенным пунктам, наблюдалось сильное задымление в ряде городов и поселков, в том числе в Иркутске из-за пожаров, которые действовали в пригороде.

Теги
РоссияИркутская область
Реклама на ТАСС
СК установил подозреваемого по делу о гибели женщины после нападения собак в Красноярске
Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя управления дорог благоустройства и инфраструктуры администрации города
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС