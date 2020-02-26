20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Источник: в Красноярске эвакуируют школы из-за сообщений о минировании

Эвакуация также проходит в школах Новосибирска

КРАСНОЯРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Гимназию "Универс" - одно из крупнейших образовательных учреждений в Красноярске - и несколько школ в городе эвакуировали из-за сообщений о минировании. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"В 08:00 (04:00 мск) пришел сигнал о минировании. Эвакуировали "Универс" и входящие в него детский сад. Прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. Эвакуация прошла спокойно и без паники", - сказал собеседник агентства, добавив, что это не единственное учебное заведение, где проведена эвакуация из-за сообщений о минировании.

Родители учащихся школ №143 и 24 сообщили ТАСС, что там тоже отмены занятия из-за анонимных сообщений.

"Школы эвакуируются по регламенту, как и предписано. По количеству, причинам необходимо уточнять в правоохранительных органах", - сказали ТАСС в главном управлении образовании Красноярска.

В региональном главке МВД также пока официально информацию не комментируют.

В пресс-службе правительства Новосибирской области также сообщают об эвакуации нескольких школ Новосибирска. Сообщения с угрозами поступают на электронную почту. Здания обследуют спецслужбы, признаков закладки взрывных устройств пока не обнаружено.

В новость внесены изменения (06:25 мск) - добавлена информация о Новосибирской области.

Теги
РоссияКрасноярский край
Реклама на ТАСС
Обилие снега весной приведет к превышению критических отметок в водоемах Алтая
Начальник Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер отметил, что в бассейне верхней Оби запасы снега уже превышают норму в 1,5-3 раза
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС