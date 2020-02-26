Обилие снега весной приведет к превышению критических отметок в водоемах Алтая

БАРНАУЛ, 26 февраля. /ТАСС/. Большие объемы снега, образовавшиеся на юге Западной Сибири, весной приведут к достижению и местами к превышению критических отметок в водоемах Алтая. Об этом сообщил в среду начальник Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер на совещании по подготовке Алтайского края и Республики Алтай к сезонам паводков и лесных пожаров.

"Снегозапасы большие, приточность будет большая, и уровень воды в водных объектах в любом случае будет превышать средние многолетние показатели, а это за собой влечет достижение критических отметок, где-то возможно их превышение", - сказал Люцигер.

По его словам, в бассейне верхней Оби запасы снега уже превышают норму в 1,5-3 раза, причем снег перенасыщен водой. "Кроме того, погодная ситуация и предварительный прогноз на март дают основания говорить о том, что еще в течение трех-четырех недель возможно дальнейшее увеличение снегозапасов", - сообщил Люцигер.

Он отметил, что подобного на Алтае не наблюдалось 25 лет, поэтому ситуацию можно считать аномальной.

Алтайский край - паводкоопасный регион, в 2014 году он пережил сильнейшее за 50 лет наводнение, ущерб превысил 5 млрд рублей. В 2018 году первая волна паводка нанесла ущерб более 21 тыс. жителей в 218 населенных пунктах, в регионе вводили режим ЧС, ущерб составил более 1 млрд рублей, в 2019 году паводок прошел спокойно. В 2020 году в Алтайском крае с 17 января на протяжении почти четырех недель продолжались сильные метели и снегопады, в некоторых районах образовавшиеся сугробы создают потенциальную опасность подтопления.