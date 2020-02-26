МВД: подозреваемые в убийстве экс-главы Киселевска причастны к 10 грабежам и разбоям

КЕМЕРОВО, 26 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Кузбассе доказали причастность двух подозреваемых в резонансном убийстве в 2019 году экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева к совершению еще десяти преступлений. У них изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, патроны и драгоценности, сообщил в среду заместитель начальника ГУ МВД по Кемеровской области Александр Табакаев.

"В течение 48 часов раскрыто убийство бывшего главы Киселевска, задержаны и арестованы два фигуранта, доказано [их] участие в совершении еще десяти грабежей и разбоев. У подозреваемых изъято два гранатомета, девять единиц огнестрельного оружия, 600 патронов, золотые украшения", - сказал Табакаев, выступая с отчетом о работе ведомства на сессии Законодательного собрания Кемеровской области.

Экс-мэр Киселевска Сергей Лаврентьев, который руководил городской администрацией 15 лет до 2018 года, был убит 31 октября 2019 во дворе своего частного дома. Вечером он заметил на участке неизвестных, выстрелил из ружья в одного из них, сам получил смертельное огнестрельное ранение. Убитым в перестрелке нападавшим оказался Марат Гарипов, начальник Беловской спасательной группы ГКУ "Агентство по защите населения и территории Кемеровской области". В рамках расследования уголовного дела об убийстве были задержаны и арестованы еще двое подозреваемых жителей города Белово. Источник ТАСС в правоохранительных органах региона сообщал, что они могли являться членами преступной группы, совершавшей разбойные нападения в Кемеровской области.