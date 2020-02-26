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Омская прокуратура проверит информацию о семье с детьми, живущей в сарае

Жительница Калачинска в одной из соцсетей также рассказала, что семья живет на одни детские пособия, а мать периодически избивает детей

ОМСК, 26 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Омской области начала проверку по опубликованной в местных соцсетях и СМИ информации о неблагополучной семье, которая живет в сарае, а мать избивает детей. Об этом сообщается в среду на сайте областной прокуратуры.

"Основанием для проведения проверки послужили сообщения из социальных сетей и средств массовой информации о возможных нарушениях в деятельности органов опеки и попечительства муниципального района при проверке информации о семье, предположительно находящейся в трудной жизненной ситуации. В ходе надзорных мероприятий будет проверена информация о возможных нарушениях прав несовершеннолетних на достойные условия проживания, а также, в случае подтверждения фактов нарушений в деятельности уполномоченных органов, дана оценка законности действий должностных лиц", - говорится в сообщении.

Информация о возможном нарушении прав детей, разошедшаяся в местных СМИ, была опубликована в местной группе соцсети "ВКонтакте". Жительница Калачинска рассказала, что неблагополучная семья живет в сарае на одни детские пособия, а мать периодически избивает детей. По ее словам, после обращения в органы опеки их представители не стали проверять условия жизни семьи, а поверили матери на слово, что никаких нарушений не допускается.

В прокуратуре Омской области ТАCC рассказали, что ни количество детей, ни их возраст пока неизвестны.

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РоссияОмская область
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