В Республике Алтай четвертые сутки ищут 13-летнего подростка

ТАСС, 26 февраля. Следователи в Республике Алтай начали проверку по факту исчезновения в Усть-Коксинском районе тринадцатилетнего мальчика, который пропал 23 февраля. Об этом сообщает в среду пресс-служба следственное управление СК по региону.

Усть-Коксинский район - отдаленный горный район, села расположены в сложной местности.

"Организована доследственная проверка по факту безвестного исчезновения [мальчика], родившегося 22 февраля 2007 года. Предварительно, в ночь с 22 на 23 февраля 2020 года с разрешения матери несовершеннолетний ночевал у родственников в селе Огневка", - сообщает пресс-служба.

По данным ведомства, от родственников мальчик ушел в неизвестном направлении около 16:00 (12:00 мск) 23 февраля. Его местонахождение не известно до сих пор, домой ребенок не вернулся.

Ранее, по данным СК, подросток уходил из дома на непродолжительное время. Организованные поиски не принесли результата.