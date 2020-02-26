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В Республике Алтай четвертые сутки ищут 13-летнего подростка

Мальчик ушел от родственников в селе Огневка в неизвестном направлении днем 23 февраля

ТАСС, 26 февраля.  Следователи в Республике Алтай начали проверку по факту исчезновения в Усть-Коксинском районе тринадцатилетнего мальчика, который пропал 23 февраля. Об этом сообщает в среду пресс-служба следственное управление СК по региону.

Усть-Коксинский район - отдаленный горный район, села расположены в сложной местности.

"Организована доследственная проверка по факту безвестного исчезновения [мальчика], родившегося 22 февраля 2007 года. Предварительно, в ночь с 22 на 23 февраля 2020 года с разрешения матери несовершеннолетний ночевал у родственников в селе Огневка", - сообщает пресс-служба.

По данным ведомства, от родственников мальчик ушел в неизвестном направлении около 16:00 (12:00 мск) 23 февраля. Его местонахождение не известно до сих пор, домой ребенок не вернулся.

Ранее, по данным СК, подросток уходил из дома на непродолжительное время. Организованные поиски не принесли результата.

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