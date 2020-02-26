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В подъезде жилого дома в Приангарье рухнул потолок

В результате инцидента пострадавших нет
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Описание
© ГУ МЧС России по Иркутской области
© ГУ МЧС России по Иркутской области
© ГУ МЧС России по Иркутской области

ТАСС, 26 февраля. Потолок рухнул в подъезде двухэтажного жилого дома в поселке Алексеевске в Иркутской области, заблокировав выходы из квартир. Спасатели МЧС эвакуировали жильцов, пострадавших нет, сообщается в среду на сайте ГУ МЧС по региону.

"Спасательная операция развернулась сегодня днем в поселке Алексеевске. Поступило сообщение от жителей двухэтажного деревянного дома в квартале "Молодежный" о том, что в подъезде их дома произошло обрушение потолочного перекрытия. Из-за этого в квартирах остались заблокированными их жильцы. Пожарные произвели разбор завала, освободили входные двери и помогли эвакуироваться шестерым жильцам. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Жильцы дома временно расселены. Причиной обрушения стали складированные на чердаке кирпичи для ремонта трубы печного отопления.

Теги
РоссияИркутская область
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