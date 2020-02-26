Власти Новосибирской области объяснили рост цен на овощи в регионе

НОВОСИБИРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Цены на тепличные овощи в Новосибирской области, где расположены крупнейшие в Сибири теплицы, выросли в связи оттоком продукции на Дальний Восток, куда из-за коронавируса перестали поставлять товары из Китая, сообщил журналистам в среду министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

"В свете последних событий, цена [на овощи] поднялась. Это произошло как раз в связи со вспышкой коронавируса в Китае, и, как мы понимаем, Дальний Восток полностью потреблял тепличную продукцию с территории Китая. Сейчас они пришли к нам, потому что наиболее крупные [тепличные] комплексы здесь, в Новосибирске. Если бы не было этого форс-мажора, у нас бы было довольно гармоничное соотношение спроса и предложения по тепличным овощам. С учетом вывоза продукции на восток сейчас возник определенный дисбаланс", - сказал Лещенко.

Решить проблему, по словам министра, планируется путем поставок в Новосибирскую область продукции из Узбекистана, представители которого сейчас находятся в регионе с бизнес-миссией.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая случаи заражения были выявлены в 38 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.