Центральный военный округ в 2020 году сдаст 10 многоквартирных домов для военнослужащих

ДУШАНБЕ, 27 февраля. /ТАСС/. Служебным жильем в 2020 году будут обеспечены 1400 семей военнослужащих Центрального военного округа, для этих целей сдадут в эксплуатацию 10 многоквартирных домов, сообщил журналистам после церемонии награждения победителей окружного этапа фестиваля "Медиа-Ас Центр" командующий войсками округа, генерал-полковник Александр Лапин.

"Мы сдаем четыре 80-квартирных дома в Кызыле, в Абакане мы сдаем три многоквартирных дома, два многоквартирных дома - в Челябинске, в Энгельсе - один многоквартирный дом, всего в этом году мы сдаем по округу 10 многоквартирных домов. То есть 1400 семей военнослужащих мы в этом году заселим в новые, благоустроенные, меблированные квартиры", - рассказал Лапин.

Командующий добавил, что план по обеспечению военнослужащих и членов их семей специализированными жилыми помещениями на территории Центрального военного округа в 2020 году составляет 6 200 человек.