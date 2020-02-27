В суд направлен иск о лишении родительских прав матери ребенка, которого ставили на гречку

ОМСК, 27 февраля. /ТАСС/. Управление опеки и попечительства департамента образования мэрии Омска обратилось в суд с иском о лишении родительских прав женщины, которая вместе с сожителем ставила 8-летнего сына на колени на гречку и была приговорена 21 февраля к 1,5 годам колонии за издевательство над ребенком. Об этом сообщила в четверг ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина.

Об истязании ребенка стало известно в мае 2019 года, когда мальчик на даче сбежал к соседу, который вызвал полицию и скорую помощь. Для удаления гречки, вросшей под кожу, медики провели операцию.

"Управлением опеки и попечительства департамента образования администрации г. Омска направлено исковое заявление о лишении родительских прав матери в Октябрьский районный суд Омска", - сказала Степкина.

По ее словам, в настоящий момент мальчик находится в образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, где останется до определения формы жизнеустройства ребенка. С ним работает психолог.

Суд установил, что мальчика за малейшие провинности ставили на колени на гречку, иногда ребенок проводил в таком состоянии несколько часов. Отчим устанавливал видеокамеру и записывал истязания, чтобы следить за мальчиком. После того, как стало известно об издевательствах над ребенком, мужчина был арестован, а мать мальчика дала подписку о невыезде. На первом судебном заседании они частично признали свою вину.

21 февраля Омский районный суд вынес приговор по делу об истязании ребенка. Его мать и ее сожитель приговорены к 1,5 года и 4,5 года лишения свободы соответственно в колонии общего режима.