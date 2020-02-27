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Новые терминалы построят в аэропортах Диксон и Хатанга в Красноярском крае в 2021 году

По словам министра транспорта региона Константина Димитрова, в районе аэропорта Диксон также планируется реализовать ряд инвестиционных проектов, связанных с добычей полезных ископаемых

КРАСНОЯРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Новые терминалы построят в аэропортах Диксон и Хатанга на севере Красноярского края в 2021 году. Об этом ТАСС сообщил министр транспорта региона Константин Димитров в четверг.

"Уже произведен комплект строительных материалов для Хатанги. Сейчас они лежат на складе и ждут сентября, когда будут доставлены в Хатангу для строительства нового здания аэровокзала, которое возведут в следующем году", - сказал Димитров.

Он добавил, что в 2021 году также будет реализован проект по строительству здания аэровокзала в аэропорту Диксон. По его словам, в Хатанге стоимость проекта составляет 100 млн рублей, в чуть меньшую сумму оценивается проект строительства здания аэровокзала для аэропорта Диксон.

Он отметил, что в районе аэропорта Диксон планируется реализовать ряд инвестиционных проектов, связанных с добычей полезных ископаемых, это может увеличить пассажиропоток. "При положительном развитии три-четыре рейса Ан-24 может летать из Диксона", - сказал Димитров.

Аэропорты Хатанга и Диксон входят в состав федерального казенного предприятия "Аэропорты Красноярья", созданного в 2012 году для управления северными аэропортами региона. В состав предприятия также входят аэропорты Кодинска, Мотыгино, Подкаменной Тунгуски, Северо-Енисейска, Байкита, Ванавары, Туры, Енисейска и Туруханска. По словам Димитрова, предприятие в этом году ведет активные работы по закупке новой аэродромной техники и ремонту взлетно-посадочных полос. "У нас северные аэропорты не видели такой активности, наверное, с 80-х годов", - отметил он.

Аэропорт Хатанга - один из крупнейших в Арктике, через него осуществляются местные авиаперевозки. Аэропорт Диксон - один из самых северных аэропортов в регионе.

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