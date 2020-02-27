Новосибирский зоопарк передал амурскую тигрицу Таисию в ОАЭ

НОВОСИБИРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Новосибирский зоопарк, крупнейший в стране, в рамках международной программы обмена по сохранению вида передал краснокнижную амурскую тигрицу Таисию в один из зоопарков Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Второго тигра, который станет парой для Таисии, отправит зоопарк Владивостока, сообщается в четверг на сайте Новосибирского зоопарка.

"Молодая тигрица Таисия, родившаяся в Новосибирском зоопарке в 2017 году, будет жить в Объединенных Арабских Эмиратах. Решение о ее отправке было одобрено кураторами международной программы по сохранению вида. В ближайшее время в ОАЭ также будет отправлен молодой амурский тигр из зоопарка города Владивостока. Он составит пару нашей тигрице Таисии", - говорится в сообщении. В ОАЭ тигры будут жить в вольере с системой кондиционирования.