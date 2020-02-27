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Новосибирский зоопарк передал амурскую тигрицу Таисию в ОАЭ

На новом месте она будет жить в вольере с системой кондиционирования

НОВОСИБИРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Новосибирский зоопарк, крупнейший в стране, в рамках международной программы обмена по сохранению вида передал краснокнижную амурскую тигрицу Таисию в один из зоопарков Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Второго тигра, который станет парой для Таисии, отправит зоопарк Владивостока, сообщается в четверг на сайте Новосибирского зоопарка.

"Молодая тигрица Таисия, родившаяся в Новосибирском зоопарке в 2017 году, будет жить в Объединенных Арабских Эмиратах. Решение о ее отправке было одобрено кураторами международной программы по сохранению вида. В ближайшее время в ОАЭ также будет отправлен молодой амурский тигр из зоопарка города Владивостока. Он составит пару нашей тигрице Таисии", - говорится в сообщении. В ОАЭ тигры будут жить в вольере с системой кондиционирования.

Накануне Таисию отправили в ОАЭ самолетом из Москвы, куда привезли из Сибири автотранспортом - из Новосибирска в Москву не летают самолеты, способные взять на борт такой крупный груз. Сейчас она уже прилетела на новое место жительства. В Новосибирском зоопарке не смогли уточнить ТАСС, в какой именно город отправилась тигрица

"Непростую долгую дорогу амурская тигрица перенесла хорошо. Сразу после прибытия на место Тая вышла из транспортной клетки, попила воды и стала с интересом осматриваться", - уточняется в сообщении. Таисия - игривая, общительная и уравновешенная тигрица, уточняют в зоопарке.

В Новосибирском зоопарке в естественных условиях содержится более 700 видов животных - одна из лучших в мире коллекций семейства кошачьих, в числе которых амурские тигры. В природе их осталось не более 500, около 600 особей содержатся в зоопарках.

Теги
ОАЭРоссияНовосибирская область
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