Новосибирский областной суд оставил под стражей директора Института горного дела СО РАН

НОВОСИБИРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Новосибирский областной суд оставил в силе заключение под стражу до 21 марта директора Института горного дела СО РАН Андрея Кондратенко, который был арестован по обвинению в мошенничестве, сообщил ТАСС адвокат Кондратенко Константин Чесноков.

Директор Института горного дела СО РАН Андрей Кондратенко был арестован Заельцовским районным судом Новосибирска 11 февраля по обвинению в мошенничестве при закупках исследовательского оборудования. Сотрудники института написали открытое письмо министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову в защиту своего руководителя. Уголовное дело в отношении Кондратенко может быть связано с конфликтом вокруг помещений института, сообщают они.

"Оставили решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", - сказал Чесноков.

По информации следственного управления СК РФ по региону, в 2017 году замдиректора Института горного дела СО РАН инициировал закупку измерительной системы за 700 тыс. рублей на средства научного гранта по завышенной цене. При этом сама система была приобретена за 288 тыс. рублей. В рамках ранее возбужденных уголовных дел по факту мошенничества были задержаны заместитель директора и один из сотрудников института. Они находятся под стражей, им предъявлены обвинения по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Новосибирский Институт горного дела имени Н. А. Чинакала образован в 1943 году, в 1957 году вошел в структуру СО РАН. В институте исследуются процессы, вызванные техногенной деятельностью человека, а также теория разработки месторождений полезных ископаемых и комплексная переработка минерального сырья на основе ресурсо- и энергосберегающих экологически безопасных технологий, горное и строительное машиноведение.