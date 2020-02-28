На Алтае уволят директора интерната, откуда были госпитализированы 30 детей

В больницу с подозрением на аденовирус - инфекционное заболевание, которое относится к группе острых респираторных вирусных инфекций, - ранее были госпитализированы 30 детей. Они почувствовали себя плохо после поездки на турбазу.

НОВОСИБИРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Директор школы-интерната им. Жукова в Республике Алтай, откуда в начале февраля были госпитализированы 30 воспитанников с подозрением на аденовирус, будет уволен, сообщила в пятницу пресс-служба правительства республики.

"Я изучил выводы комиссии и готов озвучить итоговые решения. К дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечена и. о. министра образования Ольга Саврасова. Замминистра здравоохранения Александра Путилова, исполнявшая обязанности министра в момент вспышки инфекции, после этого случая написала заявление и была уволена по собственному желанию. Аналогичная ситуация с директором школы-интерната Виктором Затеевым - он также написал заявление и будет уволен", - цитирует пресс-служба главу республики Олега Хорохордина. Отмечается, что причиной произошедшего стало несвоевременное введение карантина в учреждении.

Ранее прокуратура республики провела проверку, в результате которой стало известно, что руководство интерната не приняло своевременно меры по изоляции первых заболевших, кроме того, были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в части дезинфекции и организации питания. Правоохранители также проводят уголовно-процессуальные проверки на наличие признаков преступлений, предусмотренных ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") и ст. 293 УК РФ ("Халатность").

По данным прокуратуры, с 6 по 10 февраля 2020 года в медучреждение было доставлено 30 детей, в том числе у 17 несовершеннолетних диагностирована норовирусная инфекция. При этом жалобы от детей на плохое самочувствие медработнику и воспитателям стали поступать 5 февраля. Ответственные должностные лица регионального управления Роспотребнадзора в течение первых двух часов не проинформировали о первых заболевших - это было сделано только 6 февраля 2020 года.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, на 14 февраля 27 из 30 госпитализированных детей выписаны из больницы, в медучреждении остаются трое, поступивших туда позже всех.