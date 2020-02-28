На трех автодорогах Алтайского края перекрыли движение из-за метели

БАРНАУЛ, 28 февраля. /ТАСС/. Полное ограничение движения введено в пятницу на трех участках дорог Алтайского края из-за сильной метели и гололеда, а на федеральном Чуйском тракте перекрыт участок для автобусов и грузовиков от Новоалтайска до Бийска, сообщила пресс-служба Минтранса региона.

"Проезд для всех видов транспорта закрыт на участке Змеиногорск - Рубцовск, от села Новокалманка до села Маралиха, от Алейска до села Смоленское. Движение для грузовых автомобилей и автобусов ограничено от Бийска до села Целинное, от Бийска на всем протяжении до границы с Республикой Алтай, а также на участке от Бийска до курорта Белокуриха", - говорится в сообщении.

Кроме того, для большегрузного транспорта и пассажирских автобусов закрыта федеральная трасса Р-256 "Чуйский тракт" (от Новоалтайска до Бийска).

Для расчистки трасс работают около 450 единиц техники. Водителей просят воздержаться от поездок - на дорогах очень плохая видимость, снежные заносы, сильный ветер. По данным ЦГМС по Алтайскому краю, порывы ветра сегодня достигают 22 метров в секунду, на дорогах сильный гололед.

Ранее из-за плохих погодных условий в регионе с 17 января и в течение почти трех недель закрывалось около 240 дорог. По данным МЧС, ограничения движения вводились на 32 участках дорог. В 24 муниципальных районах был затруднен проезд к 150 населенным пунктам с населением более 32,7 тыс. жителей. Подобные погодные условия с метелью и гололедом возникали с 19 по 23 февраля.