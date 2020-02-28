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Пассажиропоток на субсидируемых региональных рейсах в Толмачево вырос в семь раз

Программа субсидирования действовала в отношении 19 маршрутов

НОВОСИБИРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Новосибирский аэропорт Толмачево в 2019 году обслужил на субсидируемых из федерального бюджета региональных направлениях 386 тыс. пассажиров, что в семь раз больше, чем в 2018 году, сообщила в пятницу пресс-служба аэропорта.

Программа субсидирования региональных авиаперевозок из федерального бюджета реализуется в рамках в рамках постановления правительства РФ от 25 декабря 2013 года в целях развития региональных и местных авиаперевозок.

"По итогам января - декабря 2019 года <...> аэропорт Толмачево обслужил на субсидируемых региональных воздушных линиях 386 тыс. пассажиров. Причиной существенного роста пассажиропотока (в семь раз по сравнению с 2018 годом) является включение в список субсидируемых новых направлений - Воронеж, Нижний Новгород, Пермь, Сургут, Улан-Удэ, Новый Уренгой, Нижневартовск, Новокузнецк", - говорится в сообщении.

Данная программа действовала в отношении 19 маршрутов - Воронеж, Горно-Алтайск, Каргасок, Когалым, Кызыл, Надым, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новый Уренгой, Ноябрьск, Пермь, Северо-Енисейск, Стрежевой, Сургут, Томск, Улан-Удэ, Уфа и Ханты-Мансийск. В 2020 году к ним добавятся Барнаул, Кемерово, Магнитогорск, Нижнекамск, Ульяновск и Салехард. Субсидируемые рейсы софинансируются из бюджета Новосибирской области. В 2020 году сумма софинансирования из областного бюджета может достигнуть до 368 млн рублей.

Вместе с тем в рамках постановления правительства № 215 о субсидировании авиаперелетов отдельных категорий граждан, пассажиропоток в города Дальнего Востока вырос на 13,6% за год и составил 908 тыс. пассажиров. Рейсы выполнялись в восемь городов: Якутск, Хабаровск, Владивосток, Мирный, Чита, Магадан, Петропавловск-Камчатский и Полярный. В 2020 году к ним добавились Улан-Удэ, Норильск, Благовещенск и Нерюнгри.

Международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) им. Покрышкина - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией. По итогам 2019 года аэропорт обслужил 6,747 млн пассажиров. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает около 100 направлений полетов. На сегодняшний день аэропорт предлагает пассажирам более 2300 практически используемых комбинаций пар стыковочных маршрутов.

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РоссияНовосибирская область
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