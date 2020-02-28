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В Иркутске приняли положение о порядке проведения конкурса на должность мэра

Кандидатов отберет конкурсная комиссия, которая должна будет представить думе для дальнейшего голосования не менее двух человек

ИРКУТСК, 28 февраля. /ТАСС/. Дума Иркутска на заседании в пятницу приняла положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность мэра в связи с тем, что в 2019 году в городе изменилась процедура выбора главы. В соответствии с положением, кандидатов в мэры отберет конкурсная комиссия, которая должна будет представить думе для дальнейшего голосования не менее двух человек, говорится в сообщении пресс-службы городского парламента.

В сентябре 2019 года Законодательное собрание Иркутской области приняло закон, в соответствии с которым мэр Иркутска будет выбираться по конкурсу. До этого главу города выбрали депутаты городской думы из числа парламентариев.

"Положение регламентирует порядок формирования конкурсной комиссии и организации ее деятельности, условия и порядок проведения конкурса, определяет требования к кандидатам. <…> Окончательной целью комиссии является отбор не менее двух зарегистрированных кандидатов и представление их думе для дальнейшего рейтингового голосования", - сообщает пресс-служба.

Отбор кандидатов на должность мэра начнется после 27 марта, когда истекут полномочия действующего главы Дмитрия Бердникова.

В Иркутске с 2015 года мэр избирался депутатами городской думы из числа парламентариев. Первым и единственным главой города, избранным по такой схеме, стал единоросс Дмитрий Бердников. В октябре 2018 года возглавлявший тогда Иркутскую область коммунист Сергей Левченко вносил в Заксобрание законопроект о возвращении прямых выборов мэра Иркутска, но депутаты его не приняли. Законодательная инициатива об избрании мэра по конкурсу принадлежала депутатам заксобрания - Андрею Андрееву от КПРФ и Дмитрию Тютрину от ЛДПР.

Теги
РоссияИркутская область
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