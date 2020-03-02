Бабушка ребенка, которого ставили на гречку, будет его временным опекуном

ОМСК, 2 марта. /ТАСС/. Мальчик, которого в Омске мать с сожителем в наказание ставили на колени на гречку и были приговорены за это к заключению в колонии, возможно, будет проживать у бабушки, а не в детском доме, куда он был помещен после вынесения приговора матери. Об этом сообщается в понедельник на сайте правительства Омской области по итогам встречи главы региона Александра Буркова с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой.

Об истязании ребенка стало известно в мае 2019 года, когда мальчик на даче сбежал к соседу, который вызвал полицию и скорую помощь. Для удаления гречки, вросшей под кожу, медики провели операцию. В связи с этим случаем аппарат Кузнецовой провел в Омской области проверку региональных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой были выявлены массовые нарушения и формальный и бессистемный подход к работе с детьми.

"Особое внимание на встрече было уделено вопросу дальнейшего жизнеустройства мальчика из Омской области, которого в качестве наказания заставляли стоять коленями на гречке. Сейчас на бабушку ребенка оформляется временная опека", - говорится в сообщении.