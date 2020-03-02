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Бабушка ребенка, которого ставили на гречку, будет его временным опекуном

Родителей проживающего в Омске мальчика ранее приговорили к лишению свободы

ОМСК, 2 марта. /ТАСС/. Мальчик, которого в Омске мать с сожителем в наказание ставили на колени на гречку и были приговорены за это к заключению в колонии, возможно, будет проживать у бабушки, а не в детском доме, куда он был помещен после вынесения приговора матери. Об этом сообщается в понедельник на сайте правительства Омской области по итогам встречи главы региона Александра Буркова с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой.

Об истязании ребенка стало известно в мае 2019 года, когда мальчик на даче сбежал к соседу, который вызвал полицию и скорую помощь. Для удаления гречки, вросшей под кожу, медики провели операцию. В связи с этим случаем аппарат Кузнецовой провел в Омской области проверку региональных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой были выявлены массовые нарушения и формальный и бессистемный подход к работе с детьми.

"Особое внимание на встрече было уделено вопросу дальнейшего жизнеустройства мальчика из Омской области, которого в качестве наказания заставляли стоять коленями на гречке. Сейчас на бабушку ребенка оформляется временная опека", - говорится в сообщении.

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Для устранения выявленных аппаратом омбудсмена нарушений в ходе встречи было принято решение о создании в Омской области специальной комиссии. "С главой региона мы наметили планы не только по устранению выявленных нарушений, но и по совершенствованию системы профилактики в детской сфере в целом в Омской области. Мы обязательно будем участвовать в этой работе, оказывать необходимую консультативную поддержку и следить за реализацией на всех этапах", - цитирует пресс-служба Кузнецову.

Суд, рассматривающий дело об издевательстве над несовершеннолетним, установил, что мальчика за малейшие провинности ставили на колени на гречку, иногда ребенок проводил в таком состоянии несколько часов. Отчим устанавливал видеокамеру и записывал истязания, чтобы следить за мальчиком. После того, как стало известно об издевательствах над ребенком, мужчина был арестован, а мать мальчика дала подписку о невыезде.

Решение по этому делу было вынесено 21 февраля - мать ребенка и ее сожитель приговорены к 1,5 года и 4,5 года лишения свободы соответственно в колонии общего режима. Позднее управление опеки и попечительства департамента образования администрации Омска обратилось в суд с иском о лишении женщины родительских прав. В настоящий момент мальчик находится в образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, где останется до определения формы жизнеустройства ребенка. С ним работает психолог.

Теги
РоссияКузнецова, Анна ЮрьевнаБурков, Александр ЛеонидовичОмская область
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