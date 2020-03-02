Прокуратура обязала нацпарк убрать затопленную баржу со дна Байкала

ТАСС, 2 марта. Байкальская межрегиональная природная прокуратура обязала управляющую организацию Прибайкальского национального парка убрать со дна Байкала затопленную баржу, которая наносит вред экологии озера, сообщили в пресс-службе ведомства.

По требованию природоохранного прокурора суд обязал организовать подъём, удаление и утилизацию затонувшей на Байкале баржи.

"Ольхонской межрайонной природоохранной прокуратурой установлено, что в акватории пролива Малого моря озера Байкал, вблизи поселка Хужир находится бесхозяйное имущество - баржа длиной 45 метра, шириной 8 метров, грузоподъемностью 400 тонн (корпус). Длительное нахождение баржи в воде привело к коррозии металлов. Образовавшиеся продукты разрушения не только оседают на дно, но и разносятся течением, что негативно влияет и на качество воды Байкала, и на живые организмы, обитающие в озере", - сообщили в пресс-службе, пояснив, что затонувшее судно не угрожает безопасности судоходства. В ведомстве не уточнили, как давно баржа находится на дне Байкала.

К подъему баржи прокуратура обязала ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", объединяющее под своим управлением четыре особо охраняемые природные территории общей площадью 1302,1 тыс. га.

В октябре 2018 года прокуратура обязала убрать со берегов Байкала три баржи и один теплоход, затопленные в 1980-х годах. Суда использовались колхозами для промысла байкальской нерпы. Средства на утилизацию - более 5 млн. рублей - были выделены учреждению в рамках федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал".