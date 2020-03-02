Экс-министр на Алтае пойдет под суд за покупку внедорожника вместо лесопожарной техники

ТАСС, 2 марта. Экс-министр природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщается в понедельник на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Обвиняемый, действуя из личной заинтересованности, использовал доведенные министерству деньги не на приобретение лесопожарной техники, был приобретен новый автомобиль Land Cruiser 200 стоимостью 6 144 000 рублей, который в дальнейшем использовался в целях, не связанных с деятельностью по защите лесов", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в январе 2019 года Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай получило выделенные по госпрограмме более 6,9 млн на покупку рублей лесопожарной техники и экипировки для летчиков-наблюдателей и десантных групп, занятых в авиапатрулировании, тушении лесных пожаров и защите лесов.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ) и направлено в суд.