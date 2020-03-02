Моногорода.рф объединит потенциальных инвесторов Байкальска и проекты городского развития

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Фонд развития моногородов (Моногорода.рф) станет площадкой по разработке мастер-плана комплексного развития Байкальска Иркутской области, позволяющего в том числе объединить потенциальных инвесторов и проекты городского развития. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ВЭБ.РФ.

В сентябре президентом РФ Владимиром Путиным правительству РФ и Иркутской области совместно с ВЭБ.РФ были даны поручения в части утверждения проекта развития территорий Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Позже правительство РФ поручило Минэкономразвития России, ВЭБ.РФ совместно с правительством Иркутской области и администрацией Байкальска утвердить перспективный проект комплексного развития моногорода, включая проект развития территорий БЦБК.

"Группа ВЭБ.РФ в лице Фонда развития моногородов станет площадкой по разработке мастер-плана комплексного развития моногорода Байкальск. На площадке Фонда планируется объединить потенциальных инвесторов с проектами городского развития, которым Моногорода.рф окажет содействие в привлечении средств из различных источников финансирования", - говорится в сообщении по итогам рабочей поездки в регион зампредседателя правительства РФ Виктории Абрамченко.

Предполагается, что совместно с представителями региона и города на площадке будут разработаны предложения по комплексному социально-экономическому развитию Байкальска, строительству и реконструкции объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также развитию туризма. Сейчас уже определены характерные для территории направления: развитие рыбохозяйственного комплекса, лесовосстановление, развитие бальнеологического направления. Также на площадке планируется проработка предложений бизнеса по снятию административных барьеров для ведения экономической деятельности в Байкальске.

"Байкальск - моногород с уникальным потенциалом. Для его развития важен комплексный подход: рекультивация территории, включая площадку Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, изменение законодательства для комфортной работы бизнеса, разработка мастер-плана. Важно синхронизировать работу по разным направлениям, мы должны действовать одномоментно. Объединяющей площадкой в этой работе станет Фонд развития моногородов", - цитирует пресс-служба слова заместителя председателя ВЭБ.РФ, генерального директора Моногорода.рф Ирины Макиевой.