В Иркутске госпитализировали 10 человек из-за пищевого отравления

ТАСС, 4 марта. Врачи инфекционной больницы Иркутска госпитализировали в среду 10 человек с признаками пищевого отравления, все они покупали салаты в иркутской сети супермаркетов "Слата", сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Иркутской области.

"Они госпитализированы. У всех диагностирована пищевая токсикоинфекция. Находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести", - пояснили в пресс-службе, добавив, что они могли отравиться салатом, приобретенном в сети супермаркетов.

В региональном управлении Роспотребнадзора ТАСС сообщили, что начато расследование обстоятельств произошедшего.

"Ведется эпидемиологическое расследование, будут проведены обследования различных помещений данного предприятия ["Слата"], взяты пробы для лабораторных исследований. По предварительным данным, продукция, из-за потребления которой люди попали в больницу, была приобретена в разных магазинах сети", - отметили в пресс-службе.