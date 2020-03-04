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Более 80 семей переселят в Красноярском крае из аварийного жилья

В этом году предполагается переселение семей с Таймырского муниципального района, а также из города Назарово и Бирилюсского района

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Власти Красноярского края в 2020-2022 годах переселят более 80 семей из аварийного жилья, построенного в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, сообщили в среду ТАСС в министерстве строительства региона.

"На переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока [планируется] 224,73 млн рублей. 2020 год - 20 семей, 2021-2022 годы по 32 семьи ежегодно", - сообщили в министерстве.

В этом году предполагается переселение семей с Таймырского муниципального района, а также из города Назарово и Бирилюсского района.

Средства будут выделены по госпрограмме "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан". Из федерального бюджета планируется получить 180,5 млн рублей, остальная сумма поступит из краевого бюджета.

На территории Таймыра эксплуатируется более 2 тыс. жилых домов, построенных в период активного освоения Арктики с 1930-е по 1990-е годы, 164 дома признаны аварийными. В Бирилюсском районе будут переселяться граждане из аварийных домов поселка Рассвет, некогда одного из центров лесной промышленности на западе Красноярского края.

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