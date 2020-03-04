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У жителя Красноярского края изъяли восемь краснокнижных кречетов

Возбуждено уголовное дело

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Красноярском крае в отношении мужчины, у которого изъяли восемь кречетов - хищных птиц, занесенных в Красную книгу России. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего жителя поселка Большая Ирба Курагинского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 258.1 УК РФ ("Незаконная добыча и содержание особо ценных диких животных")", - говорится в сообщении.

По версии органов следствия, мужчина зимой 2020 года незаконно поймал на юге Красноярского края восемь кречетов, хищных краснокнижных птиц. Их он содержал на своей даче в самодельном вольере.

В СК отметили, что во время обысков у мужчины были изъяты орудия лова птиц, а также сами кречеты, которых передали для содержания в Абаканский зоопарк.

Теги
РоссияКрасноярский край
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