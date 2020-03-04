Альфа-банк оспорит сделки сибирской сети "Холидей" на сумму около 1 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 4 марта. /ТАСС/. "Альфа-банк" обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с требованием к ООО "НСК-Холди", которое принадлежит владельцу новосибирской сети "Холидей", некогда крупнейшей в Сибири, вернуть в конкурсную массу около миллиарда рублей и более сотни объектов недвижимости, ранее сдававшихся в аренду. Об этом сообщила ТАСС адвокат Ирина Гребнева, представляющая интересы ретейлера.

ГК "Холидей" была создана в 2000 году в Новосибирске, некогда она владела крупнейшей в Сибири сетью продуктовых супермаркетов. Конкурсное производство в компании было введено в феврале прошлого года. Требования кредиторов, основным из которых стал "Альфа-банк", составили 15,8 млрд рублей.

"Альфа-банк" оспаривает сделки по передаче в аренду имущества компании "Холидей" - это магазины, расположенные на земельных участках. Кредитор требует приостановки договора и возврата средств в сумме миллиарда рублей в конкурсную массу", - сообщила Гребнева, пояснив, что компания "НСК-Холди" заплатила за аренду этих объектов около 500 млн рублей. В суде ритейлер намерен доказывать, что ставка аренды была рыночной. По мнению адвоката "Холидей", иск "Альфа-банка" направлен на то, чтобы дискредитировать сибирского ретейлера в информационном поле. Оперативно получить комментарий АО "Альфа-банк" ТАСС не удалось.

ГК "Холидей" являлась одной из крупнейших торговых сетей Сибири. В нее входил 341 магазин в Новосибирской, Омской, Кемеровской, Томской и Тюменской областях, в Алтайском и Красноярском краях. В 2018 году на компанию подано свыше 250 исков, общая сумма претензий составила несколько сотен миллионов рублей, в числе самых крупных - иски от "ПепсиКо Холдингс", "Вимм-Билль-Данн", общая затребованная сумма от холдинга "Объединенные кондитеры" и коньячного дома "Цитадель" составила около 40 млн рублей. В июле началась процедура банкротства компании. Арбитражный суд ввел шестимесячное наблюдение.

В марте 2019 Арбитражный суд Новосибирской области признал компанию "Холидей" несостоятельным банкротом. Суд обязал ввести в компании конкурсное производство сроком на шесть месяцев. В декабре прошлого года суд объединил в одно производство несколько заявлений от кредиторов о привлечении Николая Скороходова к субсидиарной ответственности, а позже арестовал часть имущества принадлежащей ему компании ООО "НСК-холди". Арест был снят в конце декабре. По мнению адвоката Ирины Гребневой, представляющей интересы ритейлера, если бы обеспечительные меры были приняты по первоначальному решению суда, это могло бы привести к остановке работы всех магазинов.

В январе компании-поставщики компании "Холидей" обратились к уполномоченному по правам предпринимателей в Новосибирской области Николаю Мамулату. Они указывают на тот факт, что действия арбитражного управляющего по оспариванию сделок ретейлера с поставщиками могут привести к банкротству ряда некрупных предприятий. При этом представитель собственников торговой сети "Холидей" поясняла ТАСС, что арбитражный управляющий обязан (согласно законодательству о банкротстве) оспорить сделки, которые совершены за месяц до введения процедуры банкротства.