Сибирские аграрии планируют отправить пробные партии пшеницы в Индонезию и на Филиппины

НОВОСИБИРСК, 6 марта. /ТАСС/. Сибирские аграрии рассчитывают отправить пробные партии пшеницы в Индонезию и на Филиппины в марте-апреле 2020 года, предполагается, что объем каждой из них составит около 1 тыс. тонн. В перспективе объем экспорта зерна в эти страны может достичь 500 тыс. тонн в год, сообщил в пятницу ТАСС исполнительный директор ассоциации "Сибирский зерновой консорциум" Марк Роговой.

"Юго-Восточная Азия - большой емкий рынок, мы в рамках консорциума написали письма в торговые представительства Вьетнама, Филиппин и Индонезии. На Филиппинах нас особенно хорошо приняли, проведены переговоры, определена компания, которая готова произвести закупки. Пробную поставку пшеницы хотим сделать в марте-апреле, планируем отправить около 1 тыс. тонн", - сказал он.

По словам Рогового, зерно на Филиппины планируют отправить три крупных предприятия Новосибирской области - "Татарскзернопродукт", племзавод "Ирмень" и Новосибирская продовольственная корпорация (НПК).

Собеседник агентства отметил, что весной "Сибирский зерновой консорциум" рассчитывает осуществить пробные поставки и в Индонезию, в эту страну планируется отправить также 1 тыс. тонн. Роговой уточнил, что в перспективе Сибирь может выйти на объем экспорта зерна на Филиппины и в Индонезию на уровне 500 тыс. тонн в год.

Он добавил, что в текущем году на рынке зерна в Сибири складывается нетипичная ситуация, поскольку большие объемы закупает Казахстан из-за неурожая внутри страны вследствие засухи. В результате активного спроса цены держатся на высоком уровне. При этом работа по налаживанию взаимоотношений со странами Юго-Восточной Азии, по словам Рогового, имеет стратегическое значение. Консорциум прорабатывает также вопросы возможности поставок во Вьетнам.

Об экспортном потенциале Сибири

Сибирский федеральный округ (СФО) является одним из ведущих сельскохозяйственных макрорегионов России. Крупнейшие производители зерна в СФО - Алтайский край и Омская область. В 2019 году в Алтайском крае собрано около 4,2 млн тонн зерна в весе после доработки, в Омской области аграрии собрали урожай более 3 млн тонн. Ранее полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сообщал, что регионы Сибири экспортируют не более 500 тыс. тонн зерна в год, но при этом располагают потенциалом экспорта до 5 млн тонн. Основными направлениями экспорта зерна из Сибири являются такие страны, как Казахстан, Монголия, Белоруссия, Китай, Азербайджан и Латвия.

О консорциуме

"Сибирский зерновой консорциум" призван способствовать увеличению объема экспорта зерна, повышению цен на эту продукцию и развитию инфраструктуры. Консорциум зарегистрирован в июле 2019 года, его учредителями стали 12 компаний из шести регионов Сибирского федерального округа: Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областей, а также Алтайского и Красноярского краев.