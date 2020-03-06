{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бизнесмена в Кузбассе подозревают в уклонении от уплаты почти 443 млн рублей налогов

По версии следствия, для этого директор компании по торговле пивными напитками раздробил бизнес на подконтрольные организации

КЕМЕРОВО, 6 марта. /ТАСС/. Директор компании по торговле пивными напитками в Кемеровской области подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму около 443 млн рублей. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

По версии следствия, в период с января 2015 года по декабрь 2017-го компания, занимающаяся оптовой торговлей пивом, уклонилась от уплаты налогов на сумму порядка 442,9 млн рублей.

"Директор раздробил бизнес на подконтрольные организации, что позволило получать необоснованную налоговую выгоду в виде разницы в налоговых обязательствах, возникающих при применении общего и специального режима налогообложения", - говорится в сообщении пресс-службы.

Нарушения были выявлены налоговой инспекцией и сотрудниками ГУ МВД по Кемеровской области. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере"). В рамках расследования будет проведена экономическая экспертиза для установления точной суммы неуплаченных налогов.

Теги
РоссияКемеровская область
Реклама на ТАСС
Красноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок
Форум должен был пройти 19-21 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС