Бизнесмена в Кузбассе подозревают в уклонении от уплаты почти 443 млн рублей налогов

КЕМЕРОВО, 6 марта. /ТАСС/. Директор компании по торговле пивными напитками в Кемеровской области подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму около 443 млн рублей. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

По версии следствия, в период с января 2015 года по декабрь 2017-го компания, занимающаяся оптовой торговлей пивом, уклонилась от уплаты налогов на сумму порядка 442,9 млн рублей.

"Директор раздробил бизнес на подконтрольные организации, что позволило получать необоснованную налоговую выгоду в виде разницы в налоговых обязательствах, возникающих при применении общего и специального режима налогообложения", - говорится в сообщении пресс-службы.

Нарушения были выявлены налоговой инспекцией и сотрудниками ГУ МВД по Кемеровской области. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере"). В рамках расследования будет проведена экономическая экспертиза для установления точной суммы неуплаченных налогов.