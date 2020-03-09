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Кровля обрушилась в жилом доме в Красноярске, где произошел пожар и взрыв газа

Возгорание локализовали на площади 490 кв. м

ТАСС, 9 марта. Газовый баллон взорвался во время пожара в одноэтажном доме на 12 квартир в поселке городского типа Курагино в Красноярском крае, у здания обрушилась кровля. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

"В Курагино на улице Влада Листьева, 20, произошел пожар в одноэтажном доме на 12 квартир. В в 13:00 мск, когда первые подразделения прибыли на место, [из здания] шел густой черный дым, дом горел изнутри, произошел взрыв газового баллона в 13:30 мск, обрушение кровли", - рассказали в ведомстве.

Пожар локализовали в 15:12 мск на площади 490 кв. м. Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону, погибших и пострадавших при пожаре нет, шесть человек эвакуировались самостоятельно и расселены у родственников. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении в нетрезвом состоянии.

Теги
РоссияКрасноярский край
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