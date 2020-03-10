В Хакасии отменили симфонический концерт музыкантов из Европы из-за коронавируса

ТАСС, 10 марта. Концерт музыкального коллектива из Европы Future Orchestra, который должен был пройти в хакасской филармонии в Абакане 12 марта, отменен из-за вспышки коронавируса, сообщили во вторник ТАСС в музыкальном агентстве "Музгород" (Красноярск), занимавшемся организацией концерта.

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Future Orchestra объединяет профессионалов в области академической музыки, преподающих в консерваториях и играющих классику по всему миру в составе оперных театров и филармоний. Музыканты должны были представить симфонический хип-хоп. Дирижером оркестра должен был выступить Вольфанг Мюллер из Германии. "Причина отмены - ссылаются на коронавирус, невыездные музыканты из Европы", - сказал представитель агентства.

По его словам, музыканты были из разных европейских стран. Стоимость билета на концерт составляла 1,1-2 тыс. рублей. После отмены концерта купившим билеты будет возмещена их полная стоимость. "Билетов было продано достаточно, но это не полный зал", - добавил собеседник.

Планировалось, что в Абакане музыканты исполнят песни таких исполнителей, как Eminem, 50 Cent, Snoop Dogg, Dr. Dre, Coolio, Kendrick Lamar, Баста, Pharaon, Post Malone. В республиканской филармонии уточнили ТАСС, что организаторы арендовали зал для проведения концерта.