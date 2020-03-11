Фильм об истории старейшего театра Сибири сняли к его столетию

НОВОСИБИРСК, 11 марта. /ТАСС/. Новосибирский театр "Красный факел", отмечающий 100-летний юбилей, 10 апреля представит фильм, посвященный истории старейшей театральной труппы Сибири. Фильм "Мой "Красный факел" включает видеохронику 1950-х годов, редкие архивные фотографии и документы, сообщила в пресс-центре ТАСС в среду Анна Огородникова, директор по событийному кино новосибирского кинотеатра "Победа", где состоится презентация фильма.

"Красный факел" - один из ведущих театров Сибири, созданный в 1920 году в Одессе труппой молодых актеров, переехал в Новосибирск в 1932 году. В 30-е годы некоторые руководители театра были расстреляны большевиками, а в годы войны труппа была вынуждена переехать из Новосибирска и играла во многих военных госпиталях по всей Сибири. Драматичная история театра легла в основу фильма.

"10 апреля состоится презентация и показ документального фильма "Мой "Красный факел", который готовит к юбилею театра студия визуальных решений "Гамма". В фильме вошли редкие кадры кинохроники, которые перемежаются кадрами из сегодняшней жизни театра. Зрители смогут посмотреть, как изменился театр за 100 лет, а также какие традиции сумел сохранить", - сообщила Огородникова.

Показ фильма пройдет в рамках недельного кинофестиваля #факел100_в_кино в новосибирском кинотеатре "Победа". Жителям города покажут видеоверсии самых известных спектаклей "Красного факела", которые больше не идут на сцене. Каждый спектакль будут представлять актеры театра. Кроме этого, на разных площадках Новосибирска пройдут выставки, посвященные юбилею "Красного факела". Юбилейная программа завершится в середине апреля премьерой документального спектакля о театре, который поставит главный режиссер "Красного факела".

Постановки "Красного факела" неоднократно номинировались на премию "Золотая маска". Главный режиссер театра - Тимофей Кулябин, в 2015 году поставивший скандальную оперу "Тангейзер", которая привела к разбирательству в суде по жалобе на оскорбление чувств верующих.