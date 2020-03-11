Против директора похоронной службы Барнаула и его отца возбудили уголовное дело

БАРНАУЛ, 11 марта. /ТАСС/. Руководителя муниципального унитарного предприятия (МУП) "Специализированная похоронная служба Барнаула" и его отца подозревают в незаконной предпринимательской деятельности по оказанию ритуальных услуг на 2,2 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

"Возбуждено уголовное дело в отношении директора "Специализированной похоронной службы Барнаула" и его отца - специалиста по оказанию ритуальных услуг ООО "Сибинтекс". Они подозреваются в преступлении, предусмотренном п. "а" ч. 2 ст. 171 УК РФ ("Осуществление незаконной предпринимательской деятельности, совершенное организованной группой")", - сообщает ведомство.

Предварительно, в 2018-2020 годах подозреваемые вели незаконный бизнес в составе организованной группы по оказанию ритуальных услуг жителям города без регистрации юрлица. Они использовали для этого, в том числе, ресурсы МУП. Незаконный доход составил 2,25 млн рублей, что считается крупным размером.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю. Следователи работают над сбором и закреплением доказательств.