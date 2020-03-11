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Норильск впервые стал площадкой Открытого российского фестиваля анимационного кино

В рамках фестиваля в городе пройдут пять открытых кинопоказов, а зрители смогут проголосовать за лучшую картину

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Город Норильск Красноярского края впервые присоединился ко всероссийской акции "Открытая премьера", проводящейся в рамках XXV Открытого российского фестиваля анимационного кино. Об этом сообщила в среду ТАСС представитель норильского кинокомплекса "Родина" Инна Саватеева.

"Открытая Премьера" - это показ новейших мультфильмов конкурсной программы фестиваля, во время которого зрители голосуют за лучшую, по их мнению, картину. "Норильск сегодня впервые стал площадкой этого фестиваля. Сегодня прошли первые два сеанса", - сказала Саватеева.

До 13 марта в Норильске пройдут пять открытых показов. Программы имеют разные возрастные ограничения: "0+", "6+" и "12+". Продолжительность каждой - 60 минут.

Открытый российский фестиваль анимационного кино - один из крупнейших в своем роде в России, который ежегодно проходит в городе Суздале Владимирской области.

Теги
РоссияКрасноярский крайВладимирская область
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