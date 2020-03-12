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Врачи в Кузбассе сделали пациенту новый мочевой пузырь из кишечника

Такую операцию провели в регионе и за Уралом впервые

КЕМЕРОВО, 12 марта. /ТАСС/. Урологи Кемеровской областной больницы скорой медицинской помощи впервые провели уникальную эндоскопическую операцию по реконструкции нового мочевого пузыря из участка кишечника пациенту, которому из-за поражения органа раковой опухолью было показано его удаление, сообщили ТАСС в пресс-службе медучреждения.

"57-летнему пациенту из Новосибирского района без разрезов лапароскопическим способом полностью удалили мочевой пузырь, пораженный онкологической опухолью, жировую клетчатку и лимфатическую ткань малого таза и реконструировали новый мочевой пузырь из участка тонкой кишки. В России подобные операции проводятся в единичных случаях. Такая операция проведена в Кузбассе и за Уралом впервые", - сообщили в пресс-службе.

Операция длилась около шести часов, кемеровским урологам помогали в ее проведении специалисты из Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова и Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна. Эндоскопический метод операции, которая была выполнена через небольшие проколы, позволила снизить травматизм хирургического вмешательства и минимизировать возможные осложнения. После месяца реабилитации новый орган выполняет все необходимые функции в организме, пациент готовится к выписке.

Теги
РоссияКемеровская область
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