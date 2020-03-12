Росприроднадзор выявил нарушения по выбросам в атмосферу на заводе "Омский каучук"

ОМСК, 12 марта. /ТАСС/. Управление Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу в ходе внеплановой проверки выявило на заводе "Омский каучук" три неучтенных источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и превышение почти в три раза нормы выбросов пропана на одном из них. Об этом сообщается в четверг в паспорте проверки, опубликованном на сайте ФГИС "Единый реестр проверок".

В Омске регулярно фиксируются превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе. Только в январе в городе, который к 2024 году по майскому указу должен снизить выбросы на 22,5%, было зарегистрировано восемь случаев загрязнения атмосферы. Омское Минприроды сообщило о регистрации 28 января выбросов аммиака, оксида азота, диоксида азота, сероводорода, метилмеркаптана и этилбензола. В сообщении отмечалось, что наиболее сильный химический запах зафиксирован в районе завода "Омский каучук".

"Выброс метана от стационарного источника № 0254 <…>; выбросы метана, пропена от стационарного источника № 0253 <…>; выброс метана от стационарного источника 0491 <…> в действующем проекте ПДВ и в разрешении на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух № 93/2018 от 21.11.2018 не учтены", - говорится в документе.

Также проверка, которая проводилась с 4 февраля по 3 марта, показала почти трехкратное превышение выбросов пропана на источнике № 0253. В пресс-службе группы компаний "Титан", в которую входит "Омский каучук", ТАСС сообщили, что предприятие уже устранило это нарушение.

На заводе отметили, что неучтенные выбросы метана Росприроднадзор зафиксировал в двух цехах, которые перерабатывают углеводородное сырье, не содержащее это вещество. "Кроме того, замеры метана были выполнены без учета фона: источниками, в которых проводились замеры, являются вентиляционные системы насосных станций: они оснащены приточно-вытяжной вентиляцией, куда возможно попадание веществ из окружающей среды", - отметили в пресс-службе.

В Омске, который по майскому указу президента РФ Владимира Путина обязан к 2024 году снизить выбросы в атмосферу на 20%, регулярно фиксируются превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе.