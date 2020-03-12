Росприроднадзор выявил в ПГК нарушения, которые привели к выбросу сероводорода в Омске

ОМСК, 12 марта. /ТАСС/. Управление Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округ предписало "Первой грузовой компании" устранить выявленные на внеплановой проверке нарушения, которые привели к выбросам сероводорода предельных углеводородов от битумохранилища в Омске. Информация опубликована на сайте единого реестра проверок Генеральной прокуратуры России.

"Предписывается устранить следующие нарушения: выбросы сероводорода и предельных углеводородов (С6-С12) от неорганизованного источника - битумохранилища [которые] не учтены в проекте ПДВ (предельно допустимого выброса - прим. ТАСС) и разрешении на выброс", - сказано в реестре.

Нарушения обнаружили на промывочно-пропарочной станции новосибирского филиала АО "ПГК", расположенной в Омске. По итогам проверки компания должна их устранить до 1 сентября 2020 года.

Ранее управление Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу во время внеплановой проверки выявило на заводе "Омский каучук" три неучтенных источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и превышение почти в три раза нормы выбросов пропана на одном из источников.

В Омске регулярно фиксируются превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе. Только в январе в городе, который к 2024 году по майскому указу должен снизить выбросы на 22,5%, было зарегистрировано восемь случаев загрязнения атмосферы. Омское Минприроды сообщило о регистрации 28 января выбросов аммиака, оксида азота, диоксида азота, сероводорода, метилмеркаптана и этилбензола. В сообщении отмечалось, что наиболее сильный химический запах зафиксирован в районе завода "Омский каучук".

В пресс-службе группы компаний "Титан", в которую входит "Омский каучук", ТАСС сообщали, что предприятие уже устранило нарушение по превышению норм выбросов пропана. При этом 4 марта компания отмечала, что в ходе внеплановой проверки нарушений природоохранного законодательства выявлено не было. Позднее на заводе отмечали, что неучтенные выбросы метана Росприроднадзор зафиксировал в двух цехах, которые перерабатывают углеводородное сырье, не содержащее это вещество.