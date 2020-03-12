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Первые прыжки с парашютом совершили войсковые разведчики ЦВО по новой программе подготовки

Воздушно-десантную подготовку включили в учебную программу войсковой разведки с 2020 года
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© Пресс-служба Центрального военного округа

ТАСС, 12 марта. Военнослужащие разведывательных подразделений Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Кемеровской области и Алтайском крае, выполнили первые прыжки с парашютом из вертолета Ми-8АМТШ по новой программе подготовки. Об этом сообщила в четверг пресс-служба округа.

"Десантирование проходило в Новосибирской области. Разведчики совершили прыжки на парашютных системах Д-10 с высоты 800 метров. Перед прыжками разведчики сдали необходимые зачеты, прошли инструктаж по технике безопасности и провели предпрыжковые тренировки на воздушно-десантном комплексе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что после совершения прыжка с парашютом и приземления военнослужащие отработали задачи по выходу в пункт сбора и выполнению разведывательно-специальных задач в тактической глубине до 100 километров.

С 2020 года в учебную программу войсковой разведки включена воздушно-десантная подготовка. Для этих целей в декабре 2019 года разведывательные подразделения получили более 140 единиц парашютных систем Д-10. "К отработке практических действий по разведывательно-десантной подготовке привлечено более 100 военнослужащих", - уточнили в пресс-службе.

Теги
РоссияАлтайский крайКемеровская областьНовосибирская область
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