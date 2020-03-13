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В Томске откроется новый завод, перерабатывающий до 3 тыс. тонн рыбы в год

На предприятии будут перерабатывать речную и морскую рыбу в экологически чистую продукцию (снеки и фарши), которую станут продавать в магазинах региона

ТОМСК, 13 марта. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и индивидуальный предприниматель Алексей Пивиков в пятницу откроют в поселке Предтеченск на окраине Томска завод, который может перерабатывать до 3 тыс. тонн рыбы в год, сообщили ТАСС в пресс-службе областной администрации.

"Инвестор - индивидуальный предприниматель Алексей Пивиков. Общая стоимость завода - 106 млн рублей. Проект реализован благодаря оказанной в 2019 году государственной поддержке из областного бюджета в размере 37,5 млн рублей. Проектная мощность - 3 тыс. тонн", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на предприятии будут перерабатывать речную и морскую рыбу в экологически чистую продукцию (снеки и фарши), которая пойдет на прилавки магазинов Томской области и, возможно, соседних регионов СФО.

Как сообщил ТАСС глава департамента охотничьего и рыбного хозяйства администрации региона Виктор Сиротин, по итогам 2019 года объем переработки рыбы в Томской области составил 4,2 тыс. тонн, что на 23% больше, чем в 2018 году. При вводе в эксплуатацию завода в Предтеченске объемы переработки вырастут на 50% от показателей 2019 года. "Новое предприятие пока не планирует выходить на полные мощности и будет работать на 60% от своих мощностей, то есть перерабатывать около 2 тыс. тонн рыбы, так как нужны рынки сбыта", - пояснил глава департамента.

Теги
Жвачкин, Сергей АнатольевичРоссияТомская область
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