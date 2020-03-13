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В Хакасии возбудили дело о подлоге при строительстве водопровода по нацпроекту

По данным следствия, коммерческая организация не завершила работы по доставке труб для водопровода, но при этом деньги ей перевели полностью

ТАСС, 13 марта. Уголовное дело возбуждено по факту подлога при строительстве водопровода в селе Белый Яр в Хакасии, осуществлявшемся в рамках реализации нацпроекта "Экология". Об этом говорится в сообщении, распространенном республиканской прокуратурой в пятницу.

"Установлено, что в рамках реализации программы по повышению качества водоснабжения муниципальному образованию Белоярский сельсовет Алтайского района предоставлена субсидия на строительство наружной сети водопровода в селе Белый Яр. Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 Уголовного кодекса РФ ("Служебный подлог")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 2019 году по результатам аукциона сельсовет заключил договор с коммерческой структурой по строительству водопровода. В ходе проверок выяснилось, что коммерческая организация не завершила работы по доставке труб для водопровода, но при этом денежные средства ей были переведены полностью.

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