В Хакасии возбудили дело о подлоге при строительстве водопровода по нацпроекту

ТАСС, 13 марта. Уголовное дело возбуждено по факту подлога при строительстве водопровода в селе Белый Яр в Хакасии, осуществлявшемся в рамках реализации нацпроекта "Экология". Об этом говорится в сообщении, распространенном республиканской прокуратурой в пятницу.

"Установлено, что в рамках реализации программы по повышению качества водоснабжения муниципальному образованию Белоярский сельсовет Алтайского района предоставлена субсидия на строительство наружной сети водопровода в селе Белый Яр. Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 Уголовного кодекса РФ ("Служебный подлог")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 2019 году по результатам аукциона сельсовет заключил договор с коммерческой структурой по строительству водопровода. В ходе проверок выяснилось, что коммерческая организация не завершила работы по доставке труб для водопровода, но при этом денежные средства ей были переведены полностью.