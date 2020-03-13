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В Иркутске семилетняя девочка пострадала из-за упавшего с крыши льда

Ребенка доставили в больницу, по факту инцидента возбуждено уголовное дело

ТАСС, 13 марта. Семилетняя девочка в Иркутске госпитализирована с многочисленными травмами головы и переломами черепа после того, как на нее с крыши здания упала сосулька. Следователями иркутского управления СК РФ возбуждено уголовное дело по факту инцидента, сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу.

"9 марта на девочку упала сосулька с крыши здания, расположенного на улице Байкальской, 265. В результате семилетняя девочка была доставлена в больницу, где врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом теменной и затылочной кости справа. Сейчас ребенок проходит стационарное лечение", - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники следственного управления СК РФ по Иркутской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности тяжкий вред здоровью"). Следователи установили, что здание принадлежит коммерческому предприятию, сейчас устанавливаются лица, ответственные за обслуживание здания.

Теги
РоссияИркутская область
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