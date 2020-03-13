В Иркутске семилетняя девочка пострадала из-за упавшего с крыши льда

ТАСС, 13 марта. Семилетняя девочка в Иркутске госпитализирована с многочисленными травмами головы и переломами черепа после того, как на нее с крыши здания упала сосулька. Следователями иркутского управления СК РФ возбуждено уголовное дело по факту инцидента, сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу.

"9 марта на девочку упала сосулька с крыши здания, расположенного на улице Байкальской, 265. В результате семилетняя девочка была доставлена в больницу, где врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом теменной и затылочной кости справа. Сейчас ребенок проходит стационарное лечение", - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники следственного управления СК РФ по Иркутской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности тяжкий вред здоровью"). Следователи установили, что здание принадлежит коммерческому предприятию, сейчас устанавливаются лица, ответственные за обслуживание здания.