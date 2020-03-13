В омском Центре дополнительного образования открылся Дом Юнармии

ОМСК, 13 марта. /ТАСС/. Дом регионального отделения общероссийского движения "Юнармия", в которое в Омской области входят более 5 тыс. человек, открылся в пятницу в Центре дополнительного образования в Омске.

Первый омский отряд юнармейцев был создан в 2017 году и состоял из 44 школьников. Сегодня в рядах движения уже более 5 тыс. человек. В 2019 году юнармеец из Омска Артур Рахимов, который в апреле 2019 года погиб, спасая тонущего ребенка, указом президента РФ Владимира Путина посмертно награжден медалью "За спасение погибавших".

"Здесь вы будете изучать вопросы становления и развития вооруженных сил, вооружений и техники, и, самое главное, историю нашей страны, наших дедов и прадедов, которые отстаивали ее независимость. Не все из вас станут военными, офицерами, но я уверен, вы будете патриотами своей страны и всегда встанете на ее защиту", - сказал на торжественном открытии замначальника омского гарнизона Квашин Виктор.

По словам начальника штаба омского отделения "Юнармии" Екатерины Спеховой, открытие патриотического центра даст толчок развитию движения. "В Центре дополнительного образования нам отведено целое крыло. Здесь у нас семь кабинетов, в которых мы сможем проводить занятия, организовывать работы по разным дисциплинам. Благодаря помощи из регионального бюджета мы получили материальную базу", - рассказала Спехова ТАСС.

Юнармейцы научатся собирать и разбирать оружие, оказывать первую помощь пострадавшим, правильно действовать в случае чрезвычайной ситуации, укладывать парашют, пройдут воздушно-десантную подготовку и даже научатся бальным танцам.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" создано по инициативе Министерства обороны РФ в 2016 году. Членами движения являются россияне в возрасте от 8 до 18 лет. Штабы организации работают во всех регионах страны.