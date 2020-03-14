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Более 1,5 тыс. человек собрались на озере в Томской области на фестивале рыбаков

Звание "Народный рыбак 2020 года" будет присвоено участнику за самый большой улов

ТОМСК, 14 марта. /ТАСС/. Фестиваль "Народная рыбалка", который проходит в субботу в Шегарском районе Томской области, несмотря на легкий мороз минус 2 градуса, собрал более 1,5 тыс. любителей подледного лова. Самому возрастному рыбаку - 80 лет, а самой маленькой участнице конкурса всего четыре месяца, сообщил в ходе открытия фестиваля губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

"Сегодня здесь 1,5 тыс. участников. В этом году мы с вами рекорд вообще поставили - мы 21 февраля объявили конкурс, а 24 уже закрыли прием заявок. Почему? Превыше всего безопасность, и 1,5 тыс. - это максимум, который лед может позволить. На самом деле желающих несколько тысяч - вот как мы раскрутили этот фестиваль", - сказал в ходе церемонии открытия губернатор.

Он уточнил, что соревнования по ловле рыбы на мормышку со льда будут проходить как в личном зачете, так и семьями, которых в этом году собралось порядка 200. 

Звание "Народный рыбак 2020 года" будет присвоено участнику за самый большой улов, победитель выиграет резиновую лодку. Призеров, занявших с первого по десятое место в группах, наградят кубками, медалями, грамотами и ценными подарками от спонсоров и партнеров фестиваля.

Участников и гостей фестиваля помимо конкурсной программы ждет и развлекательная, в которую входят катание на собачьих упряжках и снегоходах, детская рыбалка, интерактивный детский спектакль, хоровод, "молодецкие забавы", кросс на мотовездеходах и библиотека на сеновале, а также концерт.

По данным областной администрации, впервые фестиваль "Народная рыбалка" прошел в Томской области в 2013 году. В 2019 году праздник был признан лидером рейтинга событийных мероприятий в любительском рыболовстве Российской Федерации. Цель фестиваля - развитие и популяризация любительского и спортивного рыболовства, пропаганда активного отдыха, здорового образа жизни, правил поведения на водоемах и бережного отношения к окружающей природной среде.

Теги
Жвачкин, Сергей АнатольевичРоссияТомская область
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