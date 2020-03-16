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В Новосибирске сэкономили 37 млн рублей, внедрив муниципальный контроль поставщиков

Речь идет о поставке продуктов питания в детские учреждения

НОВОСИБИРСК, 16 марта. /ТАСС/. Внедрение в Новосибирске системы муниципального контроля поставщиков продуктов питания в детские учреждения позволило муниципалитету сэкономить 37 млн рублей за 2019 год и повысить качество питания за счет ликвидации фирм-однодневок, сообщил в понедельник в пресс-центре ТАСС директор ассоциации экспертов "Сибирский федеральный центр оздоровительного питания" Яков Новоселов.

"У нас, начиная с 2018 года, впервые в стране была налажена система контроля на муниципальном уровне за качеством пищевых продуктов, которые поставляются в детские учреждения. Экономия от того, что была введена система составила 40 млн рублей в год. Затраты на экспертизу составляют порядка 3 млн рублей, то есть, мы сэкономили 37 млн рублей в год и обеспечили детей качественным питанием", - сказал Новоселов.

Он отметил, что до внедрения системы в городе наблюдался "вал фальсификата" в детские учреждения по завышенным ценам. При этом в настоящее время цены на продукты снизились, а их качество возросло.

"Были ликвидированы откровенные фирмы-прокладки, откровенные схемы воровства. Мэрия обеспечивает контроль как продуктов, которые закупают комбинаты питания муниципальные, в остальных школах проводятся выборочные проверки", - пояснил Новоселов, добавив, что федеральное законодательство дает возможность и право региональным властям либо муниципалитетам осуществлять такую систему контроля.

По его словам, опыт Новосибирска был дважды рассмотрен в Совете Федерации, в Общественной палате РФ, регионам рекомендовано внедрить опыт Новосибирска.

Проверки Роспотребнадзора

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Наталья Ильиных сообщила журналистам, что в целом по региону показатели качества и безопасности детского организованного питания улучшились. Так, удельный вес неудовлетворительных проб готовых блюд по калорийности и микробиологической безопасности не превышает 1%, в 2019 году зафиксировано снижение удельного веса неудовлетворительных проб готовых блюд на калорийность и полноту вложения на 0,5%.

По ее словам, основные нарушения, которые были выявлены в ходе контрольно-надзорных мероприятий за отчетный период - нарушение технологии закладки витамина С при искусственной витаминизации готовых блюд, нарушение технологии приготовления блюд, а также отсутствие полной маркировки на этикетке продуктов. Ильиных уточнила, что по выявленным нарушениям составлено 422 протокола, вынесено 424 постановления. Кроме того, за нарушение требований к маркировке продукции составлено пять протоколов об аресте, дела передали в суд.

Теги
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