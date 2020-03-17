Житель Омской области получил два года за призывы к терроризму

ОМСК, 17 марта. /ТАСС/. Первый Восточный окружной военный суд приговорил жителя Омской области к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за призывы в интернете к терроризму. Об этом сообщается во вторник на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Приговором 1-го Восточного окружного военного суда осужденному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть "Интернет", на срок два года", - говорится в сообщении.

Суд установил, что осужденный с декабря 2014 по март 2018 года на специально созданных страницах в соцсетях размещал в открытом доступе видео и аудиозаписи с призывами к терроризму, что было подтверждено комплексным психолого-лингвистическим исследованием. По данному факту возбдили уголовное дело.