В Иркутской области установят гидропосты для мониторинга уровня воды в реках

ИРКУТСК, 17 марта. /ТАСС/. Росгидромет до начала паводкового сезона - к июлю 2020 года - установит в селеопасном Слюдянском районе Иркутской области гидропосты в верховьях рек и ручьев для отслеживания уровней воды. Об этом сообщил во вторник журналистам исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Теймур Магомедов.

"С Рогидрометом мы проговорили, что посты будут до начала паводкового сезона сделаны. Необходимо не менее семи постов. Самое главное, что [информация с гидропостов об уровне воды] дает дополнительные минуты для принятия управленческих решений во время реагирования в режиме ЧС", - сказал Магомедов.

По его словам, все населенные пункты Слюдянского района сейчас оснащаются дополнительными средствами оповещения населения. Кроме того, там проводятся тренировочные мероприятия, чтобы жители знали, как вести себя в случае паводка или схода селя.

Летом 2019 года населенные пункты Слюдянского района попали в зону паводка, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. В городе Слюдянке в конце июля возникала угроза схода селя, однако в итоге к оползням паводок в 2019 году не привел.

До начала паводкоопасного сезона 2020 года в Слюдянском районе расчистили русла рек и ручьев. По словам Магомедова, это на два три-года снижает риск катастрофических последствий в случае схода селя. За это время власти планируют построить капитальные селезащитные сооружения.