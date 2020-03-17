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В районе в Красноярском крае сняли режим ЧС, введенный из-за разлива ГСМ

От нефтепродуктов очищены 7,5 тыс. квадратных метров из загрязненных 8 тыс.

КРАСНОЯРСК, 17 марта. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный в начале марта в Мотыгинском районе Красноярского края, из-за разлива дизельного топлива на нефтебазе АО "Красноярскнефтепродукт" в поселке Рыбное, снят. Об этом во вторник ТАСС сообщили в компании.

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"Режим ЧС снят, <...> снижен до уровня "повышенная готовность", так как максимальный объем работ по ликвидации последствий инцидента выполнен", - сообщили в компании. Информацию подтвердили ТАСС в администрации района.

По данным компании, от нефтепродуктов очищены 7,5 тыс. квадратных метров из загрязненных 8 тыс. На утилизацию вывезено более 2,3 тыс. кубометров снега. Остатки дизельного топлива со льда на реке Ангара собираются с помощью сорбентов.

Разрыв трубопровода, предположительно, произошел в результате подвижки грунтов. По факту ЧП ведется проверка сотрудниками Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, Центра лабораторного анализа и технических измерений, а также прокуратурой края. Свою проверку начало ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Теги
РоссияКрасноярский край
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