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В Омске возбудили дело в отношении подростка, брызнувшего уксусом в лицо полицейскому

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы

ОМСК, 17 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении 17-летнего подростка, который 16 марта в Омске брызнул уксусной кислотой в лицо полицейскому при попытке задержания, сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ по Омской области.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, мальчик 14 марта самовольно ушел из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и был объявлен в розыск. Утром 16 марта сотрудник полиции пытался его задержать в подъезде одного из жилых домов, но подросток брызнул ему в лицо из распылителя уксусной кислотой и убежал. Полицейский обратился за медицинской помощью, у него диагностирован ожог роговицы глаза.

Позднее подозреваемый был задержан, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

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